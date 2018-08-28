الجيش الرياضي يتغلب على كبز نزيل من دوري الممتاز

باكو، 27 أغسطس، أذرتاج

تغلب نادي الجيش الرياضي على كبز كنجة ضيفه بهدف دون رد ضمن الجولة الثانية بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 12 المنظمة على ملعب مجمع لوكباتان الأولمبي الرياضي في العاصمة باكو أدارها الحكم ائلداروف أمام 70 مشجع.

وعاقب الحكم لاعبا من كبز بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

وسجل هدف الجيش الرياضي اليتيم شاه قولييف د80.

وأضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع إلى الشوط الأول و3 دقائق إلى الشوط الثاني.