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    سياسة


    رئيس المجلس الوطني التركي يصل إلى أذربيجان

    ٢٨.٠٨.٢٠١٨ [٢١:٢٧]

    باكو، 28 أغسطس، أذرتاج

    وصل رئيس المجلس الوطني التركي بن علي يلدريم مع الوفد المرافق له إلى أذربيجان مساء 28 أغسطس اليوم.

    أفادت أذرتاج أنه اصطف حرس الشرف في مطار حيدر علييف الدولي تكريما لمقدم الضيف رفيع المستوى.

    وكان في استقبال بن علي يلدريم على ارض المطار النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الأذربيجاني ضيافت عسكروف.

    AZERTAG.AZ :رئيس المجلس الوطني التركي يصل إلى أذربيجان
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