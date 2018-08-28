أقصو، 27 أغسطس، أذرتاج انهزم زيره الرديف أمام مضيفه أقصو بهدف يتيم دون رد ضمن الجولة الثانية بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم. أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 13 المنظمة على ملعب أقصو المركزي بعاصمة المحافظة أدارها الحكم محمدوف أمام 200 مشجع. وعاقب الحكم 3 لاعبين من كل ناد بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي. وسجل هدف أقصو اليتيم روسلان د88. وأضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع إلى الشوط الأول و4 دقائق إلى الشوط الثاني.

AZERTAG.AZ : زيرة الرديف ينهزم أمام مضيفه أقصو

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