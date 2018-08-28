زاقاتالا، 28 أغسطس، أذرتاج ودع زاقاتالا ضيفه قراداغ لوكباتان باكو بثلاثة أهداف نظيفة ضمن الجولة الثانية بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم. أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 14 المنظمة على ملعب زاقاتالا المركزي بعاصمة المحافظة قادها الحكم خاصيف أمام 300 مشجع. وعاقب الحكم لاعبين من صاحب الأرض و3 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي. وسجل أهداف الفائز كاظموف د32 وشعبانوف د46 ويوسفلي د88. وأضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع إلى الشوط الأول و3 دقائق إلى الشوط الثاني.

AZERTAG.AZ : زاقاتالا يودع قراداغ لوكباتان بثلاثة نظيفة

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