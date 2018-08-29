الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد سفير جورجيا الجديد – إضافة

باكو، 29 أغسطس، أذرتاج

تسلم رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 29 أغسطس اليوم أوراق اعتماد سفير جورجيا حديث التعيين في البلد زوراب تاتارادزي.

أفادت أذرتاج أن السفير الجورجي باتارادزي استعرض حرس الشرف.

قدم السفير زوراب باتارادزي أوراق اعتماده إلى الرئيس إلهام علييف.

ثم اجتمع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مع السفير الجورجي.

واكد رئيس الدولة على امتلاك العلاقات بين أذربيجان وجورجيا تاريخا غنيا وابلغ أن علاقات الصداقة متطورة بنجاح بمختلف المجالات. وقال الرئيس إلهام علييف إن عددا من المشاريع العالمية الهامة التي يجري تنفيذها نتيجة التعاون الفاعل القائم بين أذربيجان وجورجيا لا يكسب ببالغ الأهمية للمنطقة فحسب بل وللمناطق الواسعة أيضا. وأعرب رئيس الدولة عن يقينه من استمرار تطور العلاقات الثنائية بين البلدين متمنيا للسفير نجاحا في عمله الدبلوماسي.

وذكر زوراب باتارادزي انه يشعر بمشاعر الشرف والمجد من تعيينه سفيرا لدى أذربيجان الصديقة. واكد أن أذربيجان شريك استراتيجي هام بالنسبة لجورجيا مفيدا انه وطيد الثقة في دوام تعزز علاقات الأخوة بين البلدين. وابلغ السفير انه لن يبخل من جهد إلا وسيبذله خلال مدة عمله في البلد من اجل المزيد من توسيع التعاون في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة والإنسانية وغيرها.