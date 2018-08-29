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    الرئيس إلهام علييف يلتقي الوفد تحت قيادة رئيس البرلمان التركي

    ٢٩.٠٨.٢٠١٨ [١١:٠٠]

    باكو، 29 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم رئيس البرلمان التركي بن على يلدريم والوفد المرافق له.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي الوفد تحت قيادة رئيس البرلمان التركي
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