رئيس البرلمان التركي يزور ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء

باكو، 29 أغسطس / آب، (أذرتاج)

قام اليوم رئيس البرلمان التركي بن على يلدريم بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديثة في المقابر الفخرية ووضع إكليلا من الزهور أمامه تخليدا لذكراه.

أفادت وكالة أذرتاج أن الضيف وضع باقات من الزهور على قبر الأكاديمية ظريفا علييفا عالمة أمراض العيون الشهيرة تخليدا لذكراها.

ثم زار رئيس البرلمان التركي بن على يلدريم مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها تخليدا لذكراهم ووضع إكليلا من الزهور أمام نصب "الشعلة الخالدة".

وأعطيت لبن على يلدريم أثناء مشاهدته منظر عاصمة أذربيجان باكو من أعلى نقطة فيها معلومات عن تاريخ مقبرة الشهداء وأعمال التعمير التي تجري في عاصمتنا.

كما زار الضيف التركي النصب التذكاري إحياء لذكرى الجنود الأتراك ووضع باقات من الزهور أمامه.

كتب الضيف الرفيع ذكرياته القلبية إلى كتاب الذكرى.