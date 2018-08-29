    • / سياسة

    سياسة


    رئيس البرلمان التركي يزور ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء

    ٢٩.٠٨.٢٠١٨ [١٦:١٤]

    باكو، 29 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    قام اليوم رئيس البرلمان التركي بن على يلدريم بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديثة في المقابر الفخرية ووضع إكليلا من الزهور أمامه تخليدا لذكراه.

    أفادت وكالة أذرتاج أن الضيف وضع باقات من الزهور على قبر الأكاديمية ظريفا علييفا عالمة أمراض العيون الشهيرة تخليدا لذكراها.

    ثم زار رئيس البرلمان التركي بن على يلدريم مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها تخليدا لذكراهم ووضع إكليلا من الزهور أمام نصب "الشعلة الخالدة".

    وأعطيت لبن على يلدريم أثناء مشاهدته منظر عاصمة أذربيجان باكو من أعلى نقطة فيها معلومات عن تاريخ مقبرة الشهداء وأعمال التعمير التي تجري في عاصمتنا.

    كما زار الضيف التركي النصب التذكاري إحياء لذكرى الجنود الأتراك ووضع باقات من الزهور أمامه.

    كتب الضيف الرفيع ذكرياته القلبية إلى كتاب الذكرى.

    AZERTAG.AZ :رئيس البرلمان التركي يزور ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٩.٠٨.٢٠١٨ [٢٠:٠٨]
    رئيس الوزراء الأذربيجاني يلتقي رئيس المجلس الوطني التركي مع الوفد المرافق له
    ٢٨.٠٨.٢٠١٨ [٢١:٢٧]
    رئيس المجلس الوطني التركي يصل إلى أذربيجان
    ٢٨.٠٨.٢٠١٨ [٢٠:٣٧]
    الرئيس إلهام علييف يعين محافظا جديدا لمحافظة أغدام
    ٢٨.٠٨.٢٠١٨ [١٩:٥‎٧]
    سفير جورجيا الجديد يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية
    رئيس البرلمان التركي يزور ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء رئيس البرلمان التركي يزور ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء رئيس البرلمان التركي يزور ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء رئيس البرلمان التركي يزور ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء رئيس البرلمان التركي يزور ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء