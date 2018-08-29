وفد القوات المسلحة التركية يصل في زيارة الى أذربيجان
AzerTAg.az
٢٩.٠٨.٢٠١٨ [١٦:٤١]
باكو، 29 أغسطس / آب، (أذرتاج)
وفقا لأحكام بروتوكول اجتماع الحوار العسكري الرفيع المستوى بين أذربيجان وتركيا، وصل رئيس الإدارة العامة لفحص وتقييم القوات البرية التركية اللواء فاروق يلدريم والوفد المرافق له في زيارة الى أذربيجان.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوفد التركي التقى مع رئيس المفتش العام العسكري لوزارة الدفاع اللواء ذاكر أغاييف في إطار الزيارة.
كما تبادل الجانبان الآراء حول الوضع الحالي والآفاق للتعاون والفرص لتطوير العلاقات.
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