رئيس الوزراء الأذربيجاني يلتقي رئيس المجلس الوطني التركي مع الوفد المرافق له

باكو، 29 أغسطس، أذرتاج

التقى رئيس الوزراء الأذربيجاني نوروز محمدوف في 29 أغسطس اليوم برئيس المجلس الوطني التركي بن علي يلدريم مع الوفد المرافق له.

أفادت أذرتاج أن الاجتماع شهد التعبير عن الارتياح من أوضاع العلاقات الأذربيجانية التركية الراهنة مع التأكيد على أهمية الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى من حيث المزيد من توسيع العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وهنأ رئيس الوزراء محمدوف بن علي يلدريم بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس الوطني التركي مبلغا أن قيامه بأول زيارة له بوجهه رئيسا للبرلمان التركي لأذربيجان يشاد بها. ونوه رئيس الوزراء إلى كون العلاقات بين أذربيجان وتركيا في اعلى القمة مذكرا كلام الزعيم العام حيدر علييف "القوم الواحد في الدولتين". وأضاف أن بلدينا يتعاونان في جميع المجالات وينطلقان من موقف موحد من جميع القضايا ويدعمان بعضهما بعضا لدى المحافل الدولية.

وذكر نوروز محمدوف أن علاقات الصداقة الوثيقة بين رئيسي أذربيجان وتركيا تلعب دورا هاما في تعزيز العلاقات بين بلدينا. وتحدث رئيس الوزراء عن أهمية المشاريع العالمية المتحققة معا مفيدا أن العلاقات بين الهيأتين التشريعيتين لبلدينا الشقيقين تبعث امتنانا أيضا.

وتناول رئيس الوزراء نوروز محمدوف صراع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان قائلا إن تركيا تقف دائما إلى جانب أذربيجان في معالجة هذه القضية وتدعم بلدنا دعما كبيرا.

هنأ رئيس البرلمان التركي بن علي يلدريم نوروزا محمدوف بمناسبة تعيينه لمنصب رئيس الوزراء الأذربيجاني مبلغا أن قيام مسؤولي كلتا الدولتين الذين يشرعون في تنفيذ مهامهم عند تعيينهم لمناصب جديدة بزيارات أولى لهم للبلدين الشقيقين قد تحول إلى تقليد جيد. وذكر بن علي يلدريم كلام أتاتورك "سرور أذربيجان سرورنا وحزنها حزننا" مشددا على مواصلته فعالياته الرامية إلى الدفاع عن مصالح كلا البلدين خلال مدة توليه منصب رئيس البرلمان التركي كما هو الحال دائما.

واكد رئيس البرلمان التركي أن تركيا تدافع دائما عن موقف أذربيجان المحق من معالجة صراع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان مشيرا إلى كون هذا الدعم مستمرا.