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    الرئيس إلهام علييف يلتقي الوفد الصيني

    ٣٠.٠٨.٢٠١٨ [١٠:١٢]

    باكو، 30 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم السيدة لي سيالي رئيسة جمعية الشعب الصيني للصداقة مع الدول الأجنبية والوفد المرافق لها.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي الوفد الصيني
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