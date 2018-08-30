الرئيس إلهام علييف يلتقي الوفد الصيني
AzerTAg.az
٣٠.٠٨.٢٠١٨ [١٠:١٢]
باكو، 30 أغسطس / آب، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم السيدة لي سيالي رئيسة جمعية الشعب الصيني للصداقة مع الدول الأجنبية والوفد المرافق لها.
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