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    سياسة


    رئيس الوزراء الجورجي يزور أذربيجان

    ٣٠.٠٨.٢٠١٨ [١١:٥‎٠]

    باكو، 30 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    زار رئيس الوزراء الجورجي ماموكا باخادزة أذربيجان في 30 أغسطس.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه قد اصطف حرس الشرف في مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلتا الدولتين تكريما لمقدم الضيف الرفيع.

    وكان في استقبال رئيس الوزراء الجورجي ماموكا باخادزة في المطار نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أحمدوف ونائب وزير الخارجية خلف خلفوف وغيرهما من المسئولين الرسميين.

    AZERTAG.AZ :رئيس الوزراء الجورجي يزور أذربيجان
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