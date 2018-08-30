باكو، 30 أغسطس / آب، (أذرتاج) قام رئيس الوزراء الجورجي ماموكا باخادزة اليوم بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديثة بالمقابر الفخرية ووضع إكليلا من الزهور أمام ضريحه تخليدا لذكراه . كما وضع رئيس الوزراء الجورجي باقات من الزهور على قبر الأكاديمية ظريفا علييفا عالمة أمراض العيون الشهيرة تخليدا لذكراها.

AZERTAG.AZ : رئيس الوزراء الجورجي يزور ضريح حيدر علييف

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