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    سياسة


    رئيس الوزراء الجورجي يزور ضريح حيدر علييف

    ٣٠.٠٨.٢٠١٨ [١٧:١٢]

    باكو، 30 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    قام رئيس الوزراء الجورجي ماموكا باخادزة اليوم بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديثة بالمقابر الفخرية ووضع إكليلا من الزهور أمام ضريحه تخليدا لذكراه .

    كما وضع رئيس الوزراء الجورجي باقات من الزهور على قبر الأكاديمية ظريفا علييفا عالمة أمراض العيون الشهيرة تخليدا لذكراها.

    AZERTAG.AZ :رئيس الوزراء الجورجي يزور ضريح حيدر علييف
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