رئيس الوزراء الجورجي يزور ضريح حيدر علييف
AzerTAg.az
٣٠.٠٨.٢٠١٨ [١٧:١٢]
باكو، 30 أغسطس / آب، (أذرتاج)
قام رئيس الوزراء الجورجي ماموكا باخادزة اليوم بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديثة بالمقابر الفخرية ووضع إكليلا من الزهور أمام ضريحه تخليدا لذكراه .
كما وضع رئيس الوزراء الجورجي باقات من الزهور على قبر الأكاديمية ظريفا علييفا عالمة أمراض العيون الشهيرة تخليدا لذكراها.
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