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    سياسة


    رئيس الوزراء الجورجي يزور مقبرة الشهداء

    ٣٠.٠٨.٢٠١٨ [١٧:٢٦]

    باكو، 30 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    قام رئيس الوزراء الجورجي ماموكا باخادزة اليوم بزيارة مقبرة الشهداء وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية أذربيجان.

    وزار رئيس الوزراء الجورجي ماموكا باخادزة مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا من اجل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها ووضع إكليلا من الزهور أمام نصب "المشعل الأبدي".

    ثم شاهد رئيس الوزراء الجورجي ماموكا باخادزة منظر العاصمة الأذربيجانية باكو من أعلى مكان بها وقدمت له معلومات عن تاريخ مقبرة الشهداء وأعمال البناء والتشييد الجارية في المدينة.

    AZERTAG.AZ :رئيس الوزراء الجورجي يزور مقبرة الشهداء
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