وزير الخارجية الأذربيجاني يلتقي بنظيره الجورجي

باكو، 30 أغسطس، أذرتاج

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني ائلمار محمدياروف بنظيره الجورجي دافيد زالكانياني الذي يرافق لرئيس الوزراء الجورجي ماموكا باختادزي في زيارة أذربيجان حاليا.

نقل مراسل أذرتاج عن بيان الخارجية أن الوزيرين أكد بامتنان أن علاقات الشراكة الاستراتيجية المفيدة المتبادلة التي يجري تطويرها في ظروف حسن الجوار بين البلدين المجاورين عامل مهم للرقي والتنمية للمنطقة قاطبة. وشدد الطرفان على أن خط أنبوب النفط للتصدير الرئيسي باكو – تبيليسي – جيهان وخط سكة الحديد باكو – تبيليسي – قارص وخط أنبوب ممر الجنوب للغاز وكذلك سائر مشاريع التعاون الإقليمي التي يشارك فيها البلدان الاثنان تخدم لضمان أسس التنمية الاقتصادية في جنوب القوقاز بجانب الإحلال بالاستقرار والأمن في الإقليم.

وأبرز الوزيران دورا غير اعتياديا للحوار السياسي المتواصل على الدوام على مستوى رئيسي الحكومتين والدولتين بين أذربيجان وجورجيا. كما أشارا إلى صيغة التعاون الثلاثي الأذربيجاني والجورجي والتركي التي تكون ظروفا ملائمة لتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين في مستوى جديد من حيث الجودة بإكمالها.

وخلال تبادل الآراء ناقش الوزيران مختلف افاق التعاون بين أذربيجان وجورجيا لدى المنظمات الدولية الشتى مع التعبير عن الاتفاق على مواصلة الجهود المشتركة في هذا المجال.

وجرى في الاجتماع تبادل الآراء تبادلا واسعا حول المسائل الخاصة بجداول الأعمال الثنائية ومتعددة الجوانب.