قراباغ يتغلب على شريف المولدوفي ليتأهل لمرحلة المجموعات بدوري أوروبا – إضافة خامسة – صور
AzerTAg.az
٣٠.٠٨.٢٠١٨ [٢٣:٠٠]
باكو، 30 أغسطس، أذرتاج
تغلب نادي قراباغ أغدام الأذربيجاني على ضيفه شريف تيراسبول المولدوفي بثلاثة أهداف دون رد في مباراة الإياب في المرحلة الفاصلة بدوري أوروبا لكرة القدم اليوم.
أفادت أذرتاج أن المباراة المنظمة على ملعب توفيق بهراموف الجمهوري وسط العاصمة باكو قادها طاقم الحكام من مقدونيا بقيادة الحكم الدولي ستاوريف.
سجل أهداف قراباغ ماكسيم د9 وجيريه د42 واوزوبيتش د55.
واختتمت مباراة الذهاب بينهما قبل أسبوع بفوز شريف بهدف يتيم.
يذكر أن قراباغ يتأهل لمرحلة مجموعات دوري أوروبا للمرة الرابعة.
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