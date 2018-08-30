    • / رياضة

    رياضة


    قراباغ يتغلب على شريف المولدوفي ليتأهل لمرحلة المجموعات بدوري أوروبا – إضافة خامسة – صور

    ٣٠.٠٨.٢٠١٨ [٢٣:٠٠]

    باكو، 30 أغسطس، أذرتاج

    تغلب نادي قراباغ أغدام الأذربيجاني على ضيفه شريف تيراسبول المولدوفي بثلاثة أهداف دون رد في مباراة الإياب في المرحلة الفاصلة بدوري أوروبا لكرة القدم اليوم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة المنظمة على ملعب توفيق بهراموف الجمهوري وسط العاصمة باكو قادها طاقم الحكام من مقدونيا بقيادة الحكم الدولي ستاوريف.

    سجل أهداف قراباغ ماكسيم د9 وجيريه د42 واوزوبيتش د55.

    واختتمت مباراة الذهاب بينهما قبل أسبوع بفوز شريف بهدف يتيم.

    يذكر أن قراباغ يتأهل لمرحلة مجموعات دوري أوروبا للمرة الرابعة.

    AZERTAG.AZ :قراباغ يتغلب على شريف المولدوفي ليتأهل لمرحلة المجموعات بدوري أوروبا – إضافة خامسة – صور
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٨.٠٨.٢٠١٨ [٢٢:٤٠]
    زاقاتالا يودع قراداغ لوكباتان بثلاثة نظيفة
    ٢٨.٠٨.٢٠١٨ [٢٢:٣٠]
    زيرة الرديف ينهزم أمام مضيفه أقصو
    ٢٨.٠٨.٢٠١٨ [٢٠:٤٧]
    الجيش الرياضي يتغلب على كبز نزيل من دوري الممتاز
    ٢٨.٠٨.٢٠١٨ [٢٠:٣٠]
    كشله الرديف يخسر أمام سومغايت الرديف ضيفه
    قراباغ يتغلب على شريف المولدوفي ليتأهل لمرحلة المجموعات بدوري أوروبا – إضافة خامسة – صور قراباغ يتغلب على شريف المولدوفي ليتأهل لمرحلة المجموعات بدوري أوروبا – إضافة خامسة – صور قراباغ يتغلب على شريف المولدوفي ليتأهل لمرحلة المجموعات بدوري أوروبا – إضافة خامسة – صور قراباغ يتغلب على شريف المولدوفي ليتأهل لمرحلة المجموعات بدوري أوروبا – إضافة خامسة – صور قراباغ يتغلب على شريف المولدوفي ليتأهل لمرحلة المجموعات بدوري أوروبا – إضافة خامسة – صور قراباغ يتغلب على شريف المولدوفي ليتأهل لمرحلة المجموعات بدوري أوروبا – إضافة خامسة – صور قراباغ يتغلب على شريف المولدوفي ليتأهل لمرحلة المجموعات بدوري أوروبا – إضافة خامسة – صور قراباغ يتغلب على شريف المولدوفي ليتأهل لمرحلة المجموعات بدوري أوروبا – إضافة خامسة – صور قراباغ يتغلب على شريف المولدوفي ليتأهل لمرحلة المجموعات بدوري أوروبا – إضافة خامسة – صور قراباغ يتغلب على شريف المولدوفي ليتأهل لمرحلة المجموعات بدوري أوروبا – إضافة خامسة – صور قراباغ يتغلب على شريف المولدوفي ليتأهل لمرحلة المجموعات بدوري أوروبا – إضافة خامسة – صور قراباغ يتغلب على شريف المولدوفي ليتأهل لمرحلة المجموعات بدوري أوروبا – إضافة خامسة – صور قراباغ يتغلب على شريف المولدوفي ليتأهل لمرحلة المجموعات بدوري أوروبا – إضافة خامسة – صور قراباغ يتغلب على شريف المولدوفي ليتأهل لمرحلة المجموعات بدوري أوروبا – إضافة خامسة – صور قراباغ يتغلب على شريف المولدوفي ليتأهل لمرحلة المجموعات بدوري أوروبا – إضافة خامسة – صور قراباغ يتغلب على شريف المولدوفي ليتأهل لمرحلة المجموعات بدوري أوروبا – إضافة خامسة – صور