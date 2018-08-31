القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة 86 مرة

باكو، 31 أغسطس / آب، (أذرتاج)

خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار 86 مرة خلال اليوم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات باستخدام قاذفات الألغام والقذائف الصاروخية.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة نيمبريان الأرمينية وقرية جيناري والمرتفعات بمحافظة بيرد الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قريتي قايماقلي وقوشجو أيريم بمحافظة قازاخ الأذربيجانية وقريتي أغبولاق وقارالار بمحافظة طوفوز الأذربيجانية.

كما أطلقت وحدات قوات الاحتلال الأرمينية النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قرى نميرلي وشوراباد وطاغي بكلي ومرزيلي المحتلة بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرية كوراباتكينو بمحافظة خوجاوند الأذربيجانية وقرى أشاغي ويسلي وقوبو ديلاغاردا وقروند وقاراخانبكلي وكوردلر وهوراديز لمحافظة فضولي الأذربيجانية وقرية نوزقار بمحافظة جبرائيل الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظات جورانبوي وتارتار وأغدام وجبرائيل الأذربيجانية على المواقع المختلفة المقابلة للجيش الأذربيجاني.