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    تجاوز سعر النفط الأذربيجاني 79 دولار أمريكي

    ٣١.٠٨.٢٠١٨ [١٠:٥‎١]

    باكو، 31 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    ارتفع سعر النفط الأذربيجاني أكثر من 1 دولار في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 79.03 دولارا بارتفاع مسجل عند 1.07 دولارا.

    AZERTAG.AZ :تجاوز سعر النفط الأذربيجاني 79 دولار أمريكي
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