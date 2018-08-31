تجاوز سعر النفط الأذربيجاني 79 دولار أمريكي
AzerTAg.az
٣١.٠٨.٢٠١٨ [١٠:٥١]
باكو، 31 أغسطس / آب، (أذرتاج)
ارتفع سعر النفط الأذربيجاني أكثر من 1 دولار في الأسواق العالمية.
أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 79.03 دولارا بارتفاع مسجل عند 1.07 دولارا.
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