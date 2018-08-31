رؤساء إيران وتركيا وروسيا يجتمعون في تبريز
AzerTAg.az
٣١.٠٨.٢٠١٨ [١١:٢١]
تبريز، 31 أغسطس / آب، (أذرتاج)
سيجتمع رؤساء إيران وتركيا وروسيا في مدينة تبريز الإيرانية في 7 سبتمبر / أيلول المقبل.
أعلن السفير التركي لدى إيران رضا حاكان تكين أن تبريز ستستضيف القمة الإيرانية الروسية التركية الثالثة حول سوريا يوم 7 سبتمبر.
ستتناول القمة الثلاثية التطورات الجارية في سوريا.
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