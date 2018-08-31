    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    رؤساء إيران وتركيا وروسيا يجتمعون في تبريز

    ٣١.٠٨.٢٠١٨ [١١:٢١]

    تبريز، 31 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    سيجتمع رؤساء إيران وتركيا وروسيا في مدينة تبريز الإيرانية في 7 سبتمبر / أيلول المقبل.

    أعلن السفير التركي لدى إيران رضا حاكان تكين أن تبريز ستستضيف القمة الإيرانية الروسية التركية الثالثة حول سوريا يوم 7 سبتمبر.

    ستتناول القمة الثلاثية التطورات الجارية في سوريا.

    AZERTAG.AZ :رؤساء إيران وتركيا وروسيا يجتمعون في تبريز
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٩.٠٨.٢٠١٨ [١٧:٠٧]
    إصابة 11 سائحا روسيا في حادث سير بأنطاليا
    ٢٨.٠٨.٢٠١٨ [١٣:٢٨]
    زلزال قوي يضرب شرق إندونيسيا
    ٢٥‎.٠٨.٢٠١٨ [١٥‎:٠٠]
    انتحار وافد مجهول من سطح المسجد الحرام
    ٢٤.٠٨.٢٠١٨ [١٥‎:٢٢]
    وزير الطاقة ينفي ما تناقلته عددٌ من وسائل الإعلام عن نية إلغاء الطرح الأولي العام لأرامكو
    رؤساء إيران وتركيا وروسيا يجتمعون في تبريز