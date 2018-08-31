زيادة إنتاج وقود الديزل في العاصمة

باكو، 31 أغسطس / آب، (أذرتاج)

زاد إنتاج وقود الديزل في باكو حتى 4 في المائة خلال سبعة أشهر.

وأفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أنه بلغ إجمالي تكلفة الإنتاج في مجال المنتجات النفطية في العاصمة خلال الفترة من يناير إلى مايو للعام الجاري 1 مليار و845.2 مليون مانات، بعد أن زادت بنسبة 1.2 في المئة في أسعار ثابتة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

انخفض إنتاج الكيروسين بنسبة 1.4 في المائة وإنتاج وقود المازوت بنسبة 43.1 في المائة وإنتاج البنزين للسيارات بنسبة 4.4 في المائة من المنتجات النفطية.

وارتفع إنتاج البنزين المستعمل في الصناعة البتروكيماوية بنسبة 15.8 في المائة وإنتاج وقود الديزل بنسبة 3.9 في المائة وزيوت التشحيم بنسبة 2.4 في المائة والقار النفطي بنسبة 58.8 في المائة وفحم الكوك النفطي بنسبة 18.5 في المائة.