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    سوكار تصدر حتى 700 الف طن من البنزين للسيارات خلال العام الجاري

    ٣١.٠٨.٢٠١٨ [١٢:٤٤]

    باكو، 31 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تم إنتاج 698.1 ألف طن من البنزين للسيارات في باكو خلال أشهر يناير – يوليو للعام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاءات الحكومية أنه تم إنتاج مليون و169 الف طن من وقود الديزل و134.4 الف طن من البنزين في صناعة البتروكيماويات و348.9 الف طن من الكراسين و138.8 الف طن وقود مازوت و47.1 الف طن من زيت البيتومين و164.2 الف طن من بيتومين النفط و151.7 الف طن من فحم الكوك.

    AZERTAG.AZ :سوكار تصدر حتى 700 الف طن من البنزين للسيارات خلال العام الجاري
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