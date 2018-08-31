    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب اليونان

    ٣١.٠٨.٢٠١٨ [١٦:٥‎١]

    أثينا، 31 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر بالقرب من مدينة كارديسا اليونانية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مختبر علوم الزلازل بجامعة آثينا انه مركز الهزات الأرضية كان على بعد 32 كم من مدينة أثينا وكان مركز الزلزال بعمق 10 كيلومترات.

    لم تتوفر معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية في الزلزال.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب اليونان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣١.٠٨.٢٠١٨ [١٦:١١]
    الإمارات تقدم محطة كهرباء بقدرة 120 ميغاوات إلى مدينة عدن اليمنية
    ٣١.٠٨.٢٠١٨ [١٥‎:٤٨]
    الشركة الهولندية تبحث عن الغاز الطبيعي في تركيا
    ٣١.٠٨.٢٠١٨ [١١:٢١]
    رؤساء إيران وتركيا وروسيا يجتمعون في تبريز
    ٢٩.٠٨.٢٠١٨ [١٧:٠٧]
    إصابة 11 سائحا روسيا في حادث سير بأنطاليا
    زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب اليونان