زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب اليونان

أثينا، 31 أغسطس / آب، (أذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر بالقرب من مدينة كارديسا اليونانية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مختبر علوم الزلازل بجامعة آثينا انه مركز الهزات الأرضية كان على بعد 32 كم من مدينة أثينا وكان مركز الزلزال بعمق 10 كيلومترات.

لم تتوفر معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية في الزلزال.