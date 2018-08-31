النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني تلتقي بالوفد الصيني

باكو، 31 أغسطس، أذرتاج

التقت النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا في 31 أغسطس اليوم برئيس جمعية الشعب الصيني للصداقة مع الدول الأجنبية السيدة لي سياؤلين مع الوفد المرافق لها.

أفادت أذرتاج أن النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا أعربت عن يقينها من نجاح زيارة الضيف لأذربيجان ورفعت الشكر للسيدة لي سياؤلين على فعالياتها الرامية إلى تعزيز العلاقات بين البلدين بوجهها رئيسة لجمعية الشعب الصيني للصداقة مع الدول الأجنبية. وأكدت النائبة الأولى للرئيس على إقامة العلاقات بين الصين وأذربيجان على الصداقة والشراكة واعتمادها على الاحترام المتبادل. وأبلغت أن مؤسسة حيدر علييف الخيرية تتعاون بنجاح مع جمعية الشعب الصيني للصداقة مع الدول الأجنبية مذكرة توقيع مذكرة صداقة وتعاون في العام الماضي بين المؤسستين مفيدة أن أعمالا في هذا المجال قد ابتدأت.

وعبرت مهربان علييفا عن يقينها من مساهمة زيارة لي سياؤلين هذه مساهمات هامة في إقامة علاقات شراكة جديدة لتوسيع جسور صداقة مقامة بين أذربيجان والصين.

وقالت رئيسة جمعية الشعب الصيني للصداقة مع الدول الأجنبية لي سياؤلين إنها تشعر بالفخر والشرف بالاجتماع مع مهربان علييفا مشيرة إلى أهمية هذا اللقاء من حيث بحث تعاون مستقبلي. وأضافت أن هذه الزيارة هي الأولى التي تقوم بها لأذربيجان مفيدة أن عاصمة أذربيجان تركت لديها انطباعات عميقة وأعربت عن امتنانها من زيارة مركز حيدر علييف وتعرفها إلى المعارض المقامة فيه. كما أعربت الضيفة عن الشكر على التعاون مع مؤسسة حيدر علييف الخيرية.

وفي ختام اللقاء قدمت النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني رئيسة مؤسسة حيدر علييف الخيرية مهربان علييفا هدايا قيمة تذكارية رئيسة الجمعية الصينية وأعضاء الوفد المرافق لها.