توقيع الوثائق الأذربيجانية الروسية
AzerTAg.az
٠١.٠٩.٢٠١٨ [١٥:٠٠]
سوتشي، 1 سبتمبر، أذرتاج
عقب ختام اللقاء الموسع في سوتشي اليوم اول سبتمبر وغداء عمل جرى حفل توقيع الوثائق بحضور رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين.
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