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    توقيع الوثائق الأذربيجانية الروسية

    ٠١.٠٩.٢٠١٨ [١٥‎:٠٠]

    سوتشي، 1 سبتمبر، أذرتاج

    عقب ختام اللقاء الموسع في سوتشي اليوم اول سبتمبر وغداء عمل جرى حفل توقيع الوثائق بحضور رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين.

    AZERTAG.AZ :توقيع الوثائق الأذربيجانية الروسية
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