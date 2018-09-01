سوتشي، 1 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) أدلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس جمهورية روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين ببيان صحفي عقب مراسم توقيع الوثائق الذي عقد اليوم.

AZERTAG.AZ : الرئيسان الأذربيجاني والروسي يدليان ببيان صحفي

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