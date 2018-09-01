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    الرئيسان الأذربيجاني والروسي يدليان ببيان صحفي

    ٠١.٠٩.٢٠١٨ [١٥‎:١١]

    سوتشي، 1 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    أدلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس جمهورية روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين ببيان صحفي عقب مراسم توقيع الوثائق الذي عقد اليوم.

    AZERTAG.AZ :الرئيسان الأذربيجاني والروسي يدليان ببيان صحفي
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    الرئيسان الأذربيجاني والروسي يدليان ببيان صحفي الرئيسان الأذربيجاني والروسي يدليان ببيان صحفي الرئيسان الأذربيجاني والروسي يدليان ببيان صحفي الرئيسان الأذربيجاني والروسي يدليان ببيان صحفي الرئيسان الأذربيجاني والروسي يدليان ببيان صحفي الرئيسان الأذربيجاني والروسي يدليان ببيان صحفي الرئيسان الأذربيجاني والروسي يدليان ببيان صحفي الرئيسان الأذربيجاني والروسي يدليان ببيان صحفي الرئيسان الأذربيجاني والروسي يدليان ببيان صحفي الرئيسان الأذربيجاني والروسي يدليان ببيان صحفي