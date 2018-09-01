رئيس أوانا: هدفنا الرئيسي تحديث فعاليات المنظمة

باكو، 1 سبتمبر، أذرتاج

قال أصلان أصلانوف إن أذرتاج ترأس منذ عام 2016 منظمة وكالات أنباء بلدان آسيا والمحيط الهادئ أوانا التي تضم 44 وكالة تمثل عن 35 بلدا. وثلث تدفق المعلومات والأنباء عالميا من قسط الوكالات الأعضاء لدى المنظمة. وخلال مدة رئاسة أذرتاج اتخذت خطوات ترمي إلى توسيع فعاليات المنظمة التي تضم وكالات الأنباء النافذة مع تنفيذ عدد من التحديثات في هذا الاتجاه.

نقل مراسل أذرتاج عن أصلانوف رئيس هيئة إدارة وكالة أنباء أذربيجان الحكومية أذرتاج رئيس أوانا قوله في تصريح له لوكالة إرنا الإيرانية إن الحاجة إلى مصادر موثوق بها للأنباء تزداد خاصة في فترة تصاعد مشكلة الأنباء الوهمية فيما تناول أصلانوف المسائل المقرر طرحها للنقاش في الاجتماع الـ43 للجنة التنفيذية لأوانا المقرر عقده في طهران فترة 3-4 سبتمبر المستهل برئاسة وكالة أذرتاج.

وأشار أصلانوف إلى أن غرض أذرتاج بوجهها رئيسا للمنظمة إيصال أنباء ومعلومات غير منحازة ومصداقية للوكالات الأعضاء للمنظمة إلى جماهير أوسع بتوسيع نطاق فعالية المنظمة مفيدا أن عددا من الأعمال قد نفذ لتحسين الموقع الإلكتروني لأوانا واتخاذ تدابير خاصة لزيادة حجم أنباء الوكالات الأعضاء فيه.

وجاء في الحوار الصحفي كذلك أن اجتماع طهران سيبحث أيضا مقترحات بمبادرة أذرتاج بشأن المزيد من تعزيز إدارة المنظمة حيث تضم انشاء مقر دائم للامانة العامة للمنظمة واكاديمية المنظمة للتعليم والتأهيل وتنظيم دورات وندوات لموظفي الوكالات الأعضاء وغيرها. وابلغ رئيس أوانا أن "قرن الانترنت الحديث يطلب منا بالقيام الدائم بتبادل التجارب والاستعداد لتحديات حديثة فلذلك، فان المزيد من تحديث فعاليات أوانا وتوفيقها مع مطالب العصر يقوم كهدف رئيسي امامنا. وستطرح هذه المسألة وامثالها للنقاش الموسع بحضور الوكالات الأعضاء في اجتماع طهران."