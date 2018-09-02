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    وصول الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في زيارة الى قيرغزستان

    ٠٢.٠٩.٢٠١٨ [٢١:٥‎٤]

    جولبون آتا، 2 سبتمبر (أذرتاج )

    وصل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم في زيارة الى جمهورية قيرغيزستان للمشاركة في اجتماع القمة السادس لمجلس التعاون للدول التركية.

    افاد مراسل اذرتاج انه قد اصطف في مطار ايسيك كول الدولي بمدينة جولبون آتا حرس الشرف تكريما لمقدم الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف.

    وكان في استقبال الرئيس الاذربيجاني في ارض المطار النائب الأول لرئيس الوزراء القيرغيزي قوبادبيك بورونوف ومحافظ ولاية ايسيك كول عاقلبيك عثمانعلييف.

    AZERTAG.AZ :وصول الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في زيارة الى قيرغزستان
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