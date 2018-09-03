تحطم مروحية في روسيا

موسكو، 3 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تحطمت المروحية "مي-8" التابعة لشركة الطيران "أنغارا" في منطقة ايركوتسك الروسية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الإلكتروني لوزارة الطوارئ الروسية أن المروحية أقلعت من مدينة "أوست-كوت" لأعمال استكشاف جيولوجية، غير أن الطاقم لم يتصل في الوقت المحدد. وكان على متن المروحية ثلاثة من أفراد الطاقم، وقد تم تنظيم البحث عن الطائرة المفقودة، وتوقف مع حلول الظلام حتى صباح اليوم الاثنين.