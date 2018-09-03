    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يختتم زيارته إلى قرغيزستان

    ٠٣.٠٩.٢٠١٨ [١٢:٤٣]

    تشولبون آتا، 3 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    اختتم رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم زيارته إلى جمهورية قرغيزستان.

    افاد مراسل وكالة أذرتاج أنه كان في وداعه على ارض مطار ايسيك كول الدولي في مدينة تشولبون آتا رئيس وزراء قيرغيزستان محمد كالي أب القاضييف وحاكم مقاطعة ايسيك كول اقلبيك عسمانالييف.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يختتم زيارته إلى قرغيزستان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٠٣.٠٩.٢٠١٨ [٠٩:٠٨]
    القمة السادسة لمجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية في قرغزستان – إضافة
    الرئيس إلهام علييف يشارك في القمة
    ٠٣.٠٩.٢٠١٨ [٠٧:٥‎٦]
    الرئيس علييف يلتقي بنظيره القرغزستاني – إضافة
    ٠٢.٠٩.٢٠١٨ [٢١:٥‎٤]
    وصول الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في زيارة الى قيرغزستان
    ٠١.٠٩.٢٠١٨ [١٦:٤٠]
    الرئيس إلهام علييف يختتم زيارته الرسمية الى روسيا
    الرئيس إلهام علييف يختتم زيارته إلى قرغيزستان الرئيس إلهام علييف يختتم زيارته إلى قرغيزستان الرئيس إلهام علييف يختتم زيارته إلى قرغيزستان