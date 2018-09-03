تشولبون آتا، 3 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) اختتم رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم زيارته إلى جمهورية قرغيزستان. افاد مراسل وكالة أذرتاج أنه كان في وداعه على ارض مطار ايسيك كول الدولي في مدينة تشولبون آتا رئيس وزراء قيرغيزستان محمد كالي أب القاضييف وحاكم مقاطعة ايسيك كول اقلبيك عسمانالييف.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يختتم زيارته إلى قرغيزستان

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