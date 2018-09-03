أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة وكالات أنباء بلدان آسيا والمحيط الهادئ يجتمعون في طهران

طهران، 3 سبتمبر، أذرتاج

انطلقت فعاليات الاجتماع الـ43 للجنة التنفيذية لمنظمة وكالات أنباء بلدان آسيا والمحيط الهادئ أوانا بعاصمة جمهورية إيران الإسلامية طهران وتستمر إلى 4 سبتمبر.

وقبل الاجتماع اجتمع رئيس هيئة إدارة وكالة أذرتاج رئيس أوانا أصلان أصلانوف بكل من مدير قسم تكنولوجيا المعلومات والإنتاج لوكالة مونتسامه الوطنية المنغولية أونان داشدورج وبالمدير العام لوكالة أنباء فيتنام ونان غوين دون لوي وبالمدير العام لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء إرنا سيد ضياء هاشمي وبمديرة قسم العلاقات العامة لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية السيدة كيم جينهيونغ.

وجرى في الاجتماعات واللقاءات تبادل الآراء تبادلا واسعا حول عدد من المقترحات التي تقدمت بها وكالة أذرتاج خلال رئاستها لمنظمة أوانا بشأن تحسين فعاليات المنظمة مع الاتفاق على إنشاء أمانة دائمة للمنظمة وأكاديمية تعليمية تأهيلية لديها ولجنة لتوجيه صحيح لأموال المنظمة وضرورة تنظيم مسابقات مختلفة بين الأعضاء ومنها مسابقة صور إعلامية.

وابلغ مندوب وكالة مونتسامه المنغولية اعداد احتفال الذكرى الـ100 للوكالة عام 2021 راجيا بدعم تنظيم اجتماع اللجنة التنفيذية لاوانا عام 2020 في اولان باتور.

وجرى في اللقاء مع المدير العام لوكالة انباء فيتنام بحث افاق العلاقات المتبادلة بين أذرتاج وونا. وأفاد مندوب ونا أن الحكومة الفيتنامية تقترح بعقد اجتماع اللجنة التنفيذية لاوانا عام 2019 في هانوي.

ونوقشت في الاجتماع بالمدير العام لوكالة إرنا هاشمي مسألة ترشيح الوكالة الإيرانية لرئاسة أوانا عام 2022 فيما اعرب هاشمي عن يقينه من أن رئيس هيئة إدارة أذرتاج رئيس أوانا سيدعمهم في هذا.

وتبادل رئيس هيأة إدارة أذرتاج أصلانوف الآراء مع مندوب وكالة يونهاب حول توسيع علاقات التعاون بين الوكالتين وزيادة تبادل المعلومات. وأبلغت السيدة جينهيونغ تنفيذ اعمال تحضيرية جادة في سؤول لاستضافة المدينة الجمعية العامة لاوانا عام 2019.

ثم اجتمع رئيس هيئة إدارة أذرتاج اصلان أصلانوف بمدير وكالة الانباء القطرية قنا يوسف إبراهيم المالكي وشهد الاجتماع التعبير عن الامتنان من توسع العلاقات بين الوكالتين وتبادل الآراء حول افاق التعاون.

وشهد الاجتماعات واللقاء التأكيد على أن مقترحات رئيس أوانا من شأنها أن تساهم مساهمة كبيرة في تحسين فعاليات المنظمة مع الإشارة إلى دعمهم لهذه المقترحات في الاجتماع الـ43.