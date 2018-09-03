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    طاقم الحكام الأذربيجاني يدير مباراة بين أيسلندا واستونيا

    ٠٣.٠٩.٢٠١٨ [١٧:٤٦]

    باكو، 3 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    تم تحديد أسماء الحكام الذين سيديرون مباراة بين منتخبي أيسلندا واستونيا لكرة القدم.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الإعلام الأذربيجانية أن رحيم حسنوف سيكون حكما رئيسيا في المباراة وسيساعده ياشار عباسوف وعاكف أمير علي. أما الحكم الرابع عمر باشايف.

    AZERTAG.AZ :طاقم الحكام الأذربيجاني يدير مباراة بين أيسلندا واستونيا
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