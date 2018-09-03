تشولبون أتا، 3 سبتمبر، أذرتاج

عقدت في 3 سبتمبر بمدينة تشولبون أتا في قرغزستان القدمة السادسة لمجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية لدى مركز الثقافة "روكس اوردو" باسم ايتماتوف.

أفادت أذرتاج أن الرئيس الأذربيجاني شارك في القمة.

واستقبل رئيس قرغزستان سؤورونباي جئينبيكوف الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وسائر رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة.

وتفقد رؤساء الدول والحكومات أراضي مركز الثقافة وشاهدوا تماثيل الشخصيات المرموقين للشعب القرغزي والمعروضات الأخرى لتاريخ البلد وثقافته.

ثم التقطت صور تذكارية جماعية.

وافتتح القمة رئيس المجلس الحالي رئيس كازاخستان نور سلطان نزربايف بكلمة رفع فيها شكره لنظيره القرغزي على تنظيم فعاليات القمة تنظيما عاليا وحفاوة الاستقبال.

وقال نزربايف إن مشاركة أوزبكستان وهنغاريا في القمة السادسة دليل على توسع فعاليات المنظمة وتعزز التضامن. وزاد أن تعزز فعاليات المجلس التركي يسهم اسهاما هاما في التوصل إلى اهداف موضوعة.

ثم ألقى كلمة الرئيس القرغزستاني سؤورونباي جئينبيكوف والرئيس الاذربيجاني إلهام علييف وسائر رؤساء الدول والحكومات.

وفي ختام القمة وقع رؤساء الوفود المشاركة على بيان اجتماع القمة السادسة لمجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية ووثائق تخص بانتخاب امين عام جديد للمجلس.

يذكر أن مندوب كازاخستان السفير بغداد أمرييف انتخب امينا عاما جديدا للمجلس.