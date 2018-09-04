باكو، 4 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) تم التوقيع على 34 اتفاقية بين سوكار وشركات النفط الأجنبية حتى أوائل العام الجاري. وتغطي 19 اتفاقية حقول أذربيجان على بحر الخزر و15 اتفاقية المناطق الجافة، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن شركة النفط الأذربيجانية.

AZERTAG.AZ : توقيع 34 اتفاقية بين سوكار وشركات النفط الأجنبية حتى أوائل العام الجاري

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