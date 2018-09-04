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    رياضة


    طاقم الحكام الأذربيجاني يدير مباراة ودية بين روسيا والتشيك

    ٠٤.٠٩.٢٠١٨ [١٥‎:٥‎٩]

    باكو، 4 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    ستقام مباراة ودية بين منتخبي روسيا والتشيك لكرة القدم في مدينة روستوف في سبتمبر 10.

    أفادت وكالة أذرتاج أن علي يار أغاييف سيكون حكما رئيسيا في المباراة وسيساعده زينال زينالوف ورضى محمدوف.

    AZERTAG.AZ :طاقم الحكام الأذربيجاني يدير مباراة ودية بين روسيا والتشيك
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