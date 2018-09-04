الرئيس إلهام علييف يعفي رئيس أذر إيشيق لتوزيع الطاقة الكهربائية

باكو، 4 سبتمبر، أذرتاج

رسم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 4 سبتمبر اليوم مرسوما ينص على إعفاء رئيس شركة أذر إيشيق المساهمة المفتوحة لتوزيع الطاقة الكهربائية عن المنصب.

أفادت أذرتاج ان المرسوم الصادر وفقا للفقرة الـ32 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على اعفاء بالابابا حسين أقا رضايف عن منصب رئيس شركة أذر إيشيق.