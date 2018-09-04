    • / سياسة

    سياسة


    أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة أوانا يقومون بجولة تفقدية لمعالم طهران

    ٠٤.٠٩.٢٠١٨ [١٩:٢٤]

    طهران، 4 سبتمبر، أذرتاج

    قام أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة وكالات أنباء بلدان آسيا والمحيط الهادئ أوانا في 4 سبتمبر اليوم بجولة تفقدية لمعالم طهران عاصمة جمهورية إيران الإسلامية.

    أفادت أذرتاج أن التعرف إلى قصر جولستان العائد إلى عصر سلاسة القاجاريين والواقع بين سرور طهران قرب ميدان عرق بالمدينة ترك لدى الضيوف انطباعات عميقة.

    وفي نفس اليوم، جرى لقاء بين رئيس هيئة إدارة وكالة أذرتاج رئيس أوانا أصلان أصلانوف والمدير العام لوكالة مهر الإيرانية علي اصغري.

    وتبادل الطرفان في اللقاء الآراء حول آفاق علاقات التعاون بين الوكالتين. وابلغ المدير العام علي اصغري أن الوكالة حريصة على إنشاء قسم اللغة الأذربيجانية على موقعها الإلكتروني. وأثنى أصلانوف مبادرة علي اصغري مؤكدا على تقديم دعم شامل لوكالة مهر في هذا الأمر.

    AZERTAG.AZ :أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة أوانا يقومون بجولة تفقدية لمعالم طهران
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٤.٠٩.٢٠١٨ [١٧:١٠]
    الرئيس إلهام علييف يعين رئيسا لشركة أذر إينيرجي لإنتاج الطاقة الكهربائية
    ٠٤.٠٩.٢٠١٨ [١٧:٠٩]
    الرئيس إلهام علييف يعفي رئيس أذر إيشيق لتوزيع الطاقة الكهربائية
    ٠٤.٠٩.٢٠١٨ [١٧:٠٠]
    الرئيس إلهام علييف يعزل رئيس أذر إينيرجي لإنتاج الطاقة الكهربائية
    ٠٣.٠٩.٢٠١٨ [١٩:١٢]
    افتتاح رسمي للاجتماع الـ43 للجنة التنفيذية لأوانا في طهران – إضافة
    أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة أوانا يقومون بجولة تفقدية لمعالم طهران أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة أوانا يقومون بجولة تفقدية لمعالم طهران أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة أوانا يقومون بجولة تفقدية لمعالم طهران