أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة أوانا يقومون بجولة تفقدية لمعالم طهران

طهران، 4 سبتمبر، أذرتاج

قام أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة وكالات أنباء بلدان آسيا والمحيط الهادئ أوانا في 4 سبتمبر اليوم بجولة تفقدية لمعالم طهران عاصمة جمهورية إيران الإسلامية.

أفادت أذرتاج أن التعرف إلى قصر جولستان العائد إلى عصر سلاسة القاجاريين والواقع بين سرور طهران قرب ميدان عرق بالمدينة ترك لدى الضيوف انطباعات عميقة.

وفي نفس اليوم، جرى لقاء بين رئيس هيئة إدارة وكالة أذرتاج رئيس أوانا أصلان أصلانوف والمدير العام لوكالة مهر الإيرانية علي اصغري.

وتبادل الطرفان في اللقاء الآراء حول آفاق علاقات التعاون بين الوكالتين. وابلغ المدير العام علي اصغري أن الوكالة حريصة على إنشاء قسم اللغة الأذربيجانية على موقعها الإلكتروني. وأثنى أصلانوف مبادرة علي اصغري مؤكدا على تقديم دعم شامل لوكالة مهر في هذا الأمر.