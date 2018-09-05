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    تجاوز سعر النفط الأذربيجاني 80 دولار أمريكي

    ٠٥‎.٠٩.٢٠١٨ [١١:٠١]

    باكو، 5 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    ارتفع سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 79.74 دولارا بارتفاع مسجل عند 0.01 دولارا.

    AZERTAG.AZ :تجاوز سعر النفط الأذربيجاني 80 دولار أمريكي
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