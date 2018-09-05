وزير الطوارئ الأذربيجاني يزور بولندا

باكو، 5 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

قام الوفد تحت قيادة كمال الدين حيدروف وزير الطوارئ الأذربيجاني والرئيس المشارك للجنة بين الحكومات حول التعاون الاقتصادي بين جمهوريتي أذربيجان وبولندا بزيارة إلى بولندا في 4 سبتمبر الحالي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الطوارئ الأذربيجانية أنه عقدت الاجتماعات مع المسؤولين الحكوميين البولنديين في اطار الزيارة. وكما تمت المناقشات المثمرة بين الجانبين.

التقى الوزير كمال الدين حيدروف مع وزير الخارجية البولندي ياتسيك تشابوروفيتش ووزير الريادة والتكنولوجيا والرئيس المشارك للجنة بين الحكومات حول التعاون الاقتصادي بين جمهوريتي أذربيجان وبولندا يادفيكا إميليفيتش ونائب وزير البنية التحتية والرئيس البولندي المشارك لمجموعة العمل للنقل والخدمات اللوجستية في جمهوريتي أذربيجان وبولندا أندجي بيتل.

وخلال الاجتماع، تمت المناقشات حول عدد من القضايا المتعلقة بتطوير التعاون في المجالات ذات الصلة داخل اللجنة بين الحكومات حول التعاون الاقتصادي بين أذربيجان وبولندا والتحضيرات للاجتماع القادم للجنة. كما تم تبادل الآراء حول آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.

ونوقش المستوى الحالي للتنمية الاقتصادية بين بلدينا وشدد على أهمية مواصلة تطوير العلاقات القائمة في "المائدة المستديرة" التي عقدت في إطار الزيارة.