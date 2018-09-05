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    الوزير: تصدير الفواكه من أذربيجان إلى روسيا يزداد 6ر70 في المائة خلال نصف السنة

    ٠٥‎.٠٩.٢٠١٨ [٢٠:١٥‎]

    باكو، 5 سبتمبر، أذرتاج

    قال شاهن مصطفايف إن حجم تصدير الفواكه من أذربيجان إلى روسيا خلال النصف الأول من العام الحالي ازداد بنسبة 6ر70 في المائة والخضروات 3ر10 في المائة.

    نقل مراسل أذرتاج عن وزير الاقتصاد شاهن مصطفايف قوله في تصريح خصه بالوكالة بأنه حجم الفواكه المصدرة من البلد إلى روسيا خلال 2017 الماضي قد زاد بنسبة 9ر20 في المائة والخضروات بنسبة 4ر58 في المائة.

    AZERTAG.AZ :الوزير: تصدير الفواكه من أذربيجان إلى روسيا يزداد 6ر70 في المائة خلال نصف السنة
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