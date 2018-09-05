رئيس الوزراء يستقبل وزير الخارجية الياباني

باكو، 5 سبتمبر، أذرتاج

استقبل رئيس الوزراء الأذربيجاني نوروز محمدوف في الخامس من سبتمبر اليوم بمكتبه وزير الخارجية الياباني تارو كونو مع الوفد المرافق له.

أفادت أذرتاج أن رئيس الوزراء نوروز محمدوف ذكر في الاجتماع أن العلاقات بين أذربيجان واليابان في المستوى العالي. وابلغ رئيس الوزراء أن العلاقات بين البلدين تطورت بسرعة اثر استعادة استقلال أذربيجان. وأعاد محمدوف للذاكرة الزيارات الرسمية التي قام بها الزعيم القومي العام حيدر علييف والرئيس إلهام علييف لليابان مؤكدا خاصة على أهمية الزيارات المتبادلة في تطوير العلاقات.

وذكر رئيس الوزراء محمدوف أن التعاون بين أذربيجان واليابان في مجالات الطاقة والاقتصاد والاستثمار والصحة وحماية البيئة وغيرها في المستوى العالي مع الإشارة إلى وجود إمكانات كبيرة لتنمية العلاقات في سائر الاتجاهات أيضا.

وأضاف أن التعاون الاقتصادي في العلاقات الأذربيجانية مع اليابان من الاتجاهات الأولوية مفيدا أن مسألة تعيين مندوب مشارك عن جانب أذربيجان في رئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتعاون الاقتصادي بين جمهورية أذربيجان واليابان مطروح للنقاش حاليا.

وقدم رئيس الوزراء معلومات مفصلة للضيوف حول مدن صناعية جديدة الإنشاء في أذربيجان منوها إلى إمكانية إشراك شركات يابانية في هذه المدن الصناعية.

وأعرب وزير الخارجية الياباني تارو كونو عن الارتياح من زيارة أذربيجان معيدا للذاكرة انه قد سبق أن زار أذربيجان قبل 19 سنة. وابلغ تارو كونو أن أذربيجان التي تقع على المكان الجغرافي السياسي الملائم والتي تحولت إلى مركز لوجيستي والتي تلعب دورا مهما من حيث امن الطاقة شريك هام لليابان.

وأعلن وزير الخارجية الياباني كونو عن قرار حكومة اليابان بتطبيق نظام مسهل لمنح تأشيرة دخول لمواطني أذربيجان ابتداء من 1 أكتوبر أيضا.