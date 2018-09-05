وزير الاقتصاد: أذربيجان تستضيف الملتقى الإقليمي الأذربيجاني الروسي القادم

باكو، 5 سبتمبر، أذرتاج

قال شاهن مصطفايف إنه من المقرر تنظيم الملتقى الإقليمي الأذربيجاني الروسي القادم في نهاية سبتمبر العام الجاري في أذربيجان.

نقل مراسل أذرتاج عن وزير الاقتصاد شاهن مصطفايف قوله في تصريح خصه بالوكالة بأن الملتقيات الإقليمية التقليدية تنظم بين أذربيجان وروسيا مؤكدا على لعب مثل هذه الفعاليات دورا هاما في تنمية التعاون.