وزير الاقتصاد: أذربيجان تستضيف الملتقى الإقليمي الأذربيجاني الروسي القادم
AzerTAg.az
٠٥.٠٩.٢٠١٨ [٢٠:٥١]
باكو، 5 سبتمبر، أذرتاج
قال شاهن مصطفايف إنه من المقرر تنظيم الملتقى الإقليمي الأذربيجاني الروسي القادم في نهاية سبتمبر العام الجاري في أذربيجان.
نقل مراسل أذرتاج عن وزير الاقتصاد شاهن مصطفايف قوله في تصريح خصه بالوكالة بأن الملتقيات الإقليمية التقليدية تنظم بين أذربيجان وروسيا مؤكدا على لعب مثل هذه الفعاليات دورا هاما في تنمية التعاون.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٥.٠٩.٢٠١٨ [٢٠:١٥]
٠٥.٠٩.٢٠١٨ [١٩:٤٧]
١٠.٠٨.٢٠١٨ [٢٠:٢٧]
٠٩.٠٨.٢٠١٨ [١٥:١٥]
٠٥.٠٩.٢٠١٨ [٢٠:٢٦]
٠٥.٠٩.٢٠١٨ [١٨:٥٨]
٠٥.٠٩.٢٠١٨ [١٧:٠٦]
٠٥.٠٩.٢٠١٨ [١٠:٣٢]
٠٥.٠٩.٢٠١٨ [٢٠:٥١]
٠٥.٠٩.٢٠١٨ [٢٠:١٥]
٠٥.٠٩.٢٠١٨ [١٩:٤٧]
٠٥.٠٩.٢٠١٨ [١٨:٠٨]
٠٣.٠٩.٢٠١٨ [١٩:٢١]
١١.٠٨.٢٠١٨ [١١:٣٣]
٠٢.٠٨.٢٠١٨ [١٦:٢٢]
٢٠.٠٧.٢٠١٨ [١٨:٣٣]
٢٠.٠٧.٢٠١٨ [١٦:٣٥]
٠٢.٠٧.٢٠١٨ [١٨:٠٧]
٢٦.٠٦.٢٠١٨ [١٥:٢١]
٢٥.٠٦.٢٠١٨ [١٩:١٤]
١١.٠٧.٢٠١٨ [١٩:٤٣]
٠٧.٠٦.٢٠١٨ [١٢:٥٦]
٠٤.٠٦.٢٠١٨ [١٥:١٥]
١٠.٠٧.٢٠١٨ [١٩:٢٨]
٠٤.٠٧.٢٠١٨ [٢٠:٠٨]
٠٤.٠٧.٢٠١٨ [١٤:٢٧]
٠٢.٠٧.٢٠١٨ [١٧:٢٩]
٠٥.٠٩.٢٠١٨ [١٧:٠٣]
٠٥.٠٩.٢٠١٨ [١٠:٥٦]
٠٤.٠٩.٢٠١٨ [١٩:٠٨]
٠٣.٠٩.٢٠١٨ [١٦:٥٨]
٠٥.٠٩.٢٠١٨ [١٩:٤٨]
٠٥.٠٩.٢٠١٨ [١٧:٥٦]
٠٤.٠٩.٢٠١٨ [١٦:٣٠]
٠٣.٠٩.٢٠١٨ [١٧:١٧]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك