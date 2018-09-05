الرئيس إلهام علييف يصل الى كرواتيا في زيارة رسمية

باكو، 5 سبتمبر، أذرتاج

وصل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في الخامس من سبتمبر اليوم إلى جمهورية كرواتيا في زيارة رسمية.

أفادت أذرتاج أن حرس الشرف اصطف في مطار فرانيو توجمان المزين بأعلام كلتا الدولتين بمدينة زغرب تكريما لمقدم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

وكان في استقبال الرئيس الأذربيجاني في ارض مطار فرانيو توجمان رئيسة مكتب الرئيس الكرواتي السيدة أنا ماريا كيرينيتش ومسؤولون آخرون.