بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 79.17 دولارا
AzerTAg.az
٠٦.٠٩.٢٠١٨ [١٠:٤٦]
باكو، 6 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
انخفض سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.
أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 79.17 دولارا بعد انخفاضه 0.57 دولارا.
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