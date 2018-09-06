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    بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 79.17 دولارا

    ٠٦.٠٩.٢٠١٨ [١٠:٤٦]

    باكو، 6 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    انخفض سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 79.17 دولارا بعد انخفاضه 0.57 دولارا.

    AZERTAG.AZ :بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 79.17 دولارا
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