سعر برميل النفط في الأسواق العالمية

باكو، 6 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

انخفض سعر برميل النفط من جديد في الأسواق العالمية.

أفادت وكالة أذرتاج انه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 77.18 دولارا في بورصة لندن بعد انخفاضها قدر 0.09 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 68.56 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد انخفاضها 0.16 دولارا.