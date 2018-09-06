    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    استقبال رسمي للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في زغرب

    ٠٦.٠٩.٢٠١٨ [١٢:٠٨]

    زغرب، 6 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    أقيمت في 6 سبتمبر / أيلول مراسم استقبال رسمية لرئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف الذي يقوم بزيارة إلى جمهورية كرواتيا حاليا.

    أفاد مراسل أذرتاج الخاص انه قد اصطف حرس الشرف في ساحة مزينة بأعلام كل من البلدين تكريما لمقدم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

    واستقبلت رئيسة جمهورية كرواتيا كوليندا جرابار كيتاروفيتش الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

    وعزف النشيد الوطني لكل من البلدين.

    وقدم رئيس حرس الشرف تحية عسكرية للرئيس الأذربيجاني.

    ثم استعرض الرئيسان حرس الشرف.

    رحب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بجنود كرواتيا.

    وصافح الرئيس إلهام علييف كبار المسئولين الكرواتيين، وكذلك صافح رئيسة كرواتيا كوليندا جرابار كيتاروفيتش بدورها أعضاء الوفد الأذربيجاني المرافق للرئيس الأذربيجاني.

    وفي ختام المراسم التقطت صورة فوتوغرافية جماعية للرئيسين.

    AZERTAG.AZ :استقبال رسمي للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في زغرب
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٠٦.٠٩.٢٠١٨ [١٤:٣٣]
    الرئيس الأذربيجاني يزور نصب "صوت ضحايا كرواتيا ـ جدار الألم" في زغرب
    ٠٦.٠٩.٢٠١٨ [١٤:٠٤]
    الرئيسان الأذربيجاني والكرواتي يدليان ببيان صحفي
    ٠٦.٠٩.٢٠١٨ [١٤:٠١]
    توقيع وثائق بين أذربيجان وكرواتيا
    ٠٦.٠٩.٢٠١٨ [١٢:٤٩]
    لقاء موسع بين الرئيسين الأذربيجاني والكرواتي
    استقبال رسمي للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في زغرب استقبال رسمي للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في زغرب استقبال رسمي للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في زغرب استقبال رسمي للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في زغرب استقبال رسمي للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في زغرب استقبال رسمي للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في زغرب استقبال رسمي للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في زغرب استقبال رسمي للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في زغرب استقبال رسمي للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في زغرب استقبال رسمي للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في زغرب استقبال رسمي للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في زغرب استقبال رسمي للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في زغرب استقبال رسمي للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في زغرب استقبال رسمي للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في زغرب استقبال رسمي للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في زغرب استقبال رسمي للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في زغرب استقبال رسمي للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في زغرب استقبال رسمي للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في زغرب