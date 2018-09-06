استقبال رسمي للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في زغرب

زغرب، 6 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

أقيمت في 6 سبتمبر / أيلول مراسم استقبال رسمية لرئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف الذي يقوم بزيارة إلى جمهورية كرواتيا حاليا.

أفاد مراسل أذرتاج الخاص انه قد اصطف حرس الشرف في ساحة مزينة بأعلام كل من البلدين تكريما لمقدم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

واستقبلت رئيسة جمهورية كرواتيا كوليندا جرابار كيتاروفيتش الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

وعزف النشيد الوطني لكل من البلدين.

وقدم رئيس حرس الشرف تحية عسكرية للرئيس الأذربيجاني.

ثم استعرض الرئيسان حرس الشرف.

رحب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بجنود كرواتيا.

وصافح الرئيس إلهام علييف كبار المسئولين الكرواتيين، وكذلك صافح رئيسة كرواتيا كوليندا جرابار كيتاروفيتش بدورها أعضاء الوفد الأذربيجاني المرافق للرئيس الأذربيجاني.

وفي ختام المراسم التقطت صورة فوتوغرافية جماعية للرئيسين.