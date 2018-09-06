لقاء موسع بين الرئيسين الأذربيجاني والكرواتي
AzerTAg.az
٠٦.٠٩.٢٠١٨ [١٢:٤٩]
زغرب، 6 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
عقد اليوم لقاء موسع بحضور الوفد تحت قيادة رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيسة جمهورية كرواتيا كوليندا جرابار كيتاروفيتش وذلك عقب اختتام اللقاء الانفرادي بين الرئيسين.
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