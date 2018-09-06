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    لقاء موسع بين الرئيسين الأذربيجاني والكرواتي

    ٠٦.٠٩.٢٠١٨ [١٢:٤٩]

    زغرب، 6 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    عقد اليوم لقاء موسع بحضور الوفد تحت قيادة رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيسة جمهورية كرواتيا كوليندا جرابار كيتاروفيتش وذلك عقب اختتام اللقاء الانفرادي بين الرئيسين.

    AZERTAG.AZ :لقاء موسع بين الرئيسين الأذربيجاني والكرواتي
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    لقاء موسع بين الرئيسين الأذربيجاني والكرواتي لقاء موسع بين الرئيسين الأذربيجاني والكرواتي لقاء موسع بين الرئيسين الأذربيجاني والكرواتي لقاء موسع بين الرئيسين الأذربيجاني والكرواتي