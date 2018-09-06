لقاء انفرادي بين الرئيسين الأذربيجاني والكرواتي

زغرب، 6 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

أقيم اليوم لقاء انفرادي بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيسة جمهورية كرواتيا كوليندا جرابار كيتاروفيتش.

أفاد مراسل أذرتاج الخاص انه خلال اللقاء أكد الجانبان تطوير العلاقات بنجاح في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية والمجالات الأخرى بين أذربيجان وكرواتيا.

وتمت الإشارة إلى أهمية الزيارة الرسمية لرئيس أذربيجان إلهام علييف إلى كرواتيا من حيث تعزيز العلاقات بين البلدين.

كما تبادل الجانبان الآراء حول القضايا الثنائية الأخرى ذات الاهتمام المشترك.