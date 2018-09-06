بدء فعاليات المؤتمر الدولي للزراعة في باكو

باكو، 6 سبتمبر، أذرتاج

بدأت فعاليات المؤتمر الدولي في "التجارة والاستثمارات الخارجية في مجال الزراعة من اجل ضمان استمرار التكامل الإقليمي في القوقاز وآسيا الوسطى" في باكو 6 سبتمبر اليوم.

أفادت أذرتاج أن المؤتمر منظم من جانب معهد البحوث العلمية للإصلاحات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد بالتعاون مع معهد لايبنيتز الألمانية لتنمية الزراعة لدى البلدان ذات المرحلة الانتقالية الاقتصادية وبدعم خدمة التبادل العلمي الألمانية دااد.

وقدم مدير معهد البحوث العلمية للإصلاحات الاقتصادية ولايت ولييف معلومات مفصلة حول التدابير المحددة في "خارطة الطريق الاستراتيجي في إنتاج المنتجات الزراعية وتصنيعها في جمهورية أذربيجان" مؤكدا على توسيع نطاق إنتاج وتصنيع المنتجات الزراعية القابلة للتنافس في أذربيجان وتعزيز استقرار الأمن الغذائي وتحسين بيئة الأعمال في الزراعة وارتفاع مستوى الضمان العلمي والتعليم في مجال الزراعة.

كما استمع المشاركون إلى تقريرين بإلقاء الخبيرة الاقتصادية لقطاع التصدير والأسواق لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة السيدة اكاتيرينا كريفونوس غونزاليس في سياسة التجارة في الزراعة لدى بلدان الاتحاد السوفييتي البائد وكذلك مندوبة البنك الدولي كاتيرينا قويتشوك شرودير في إمكانات التصدير إلى الصين من بلاد آسيا الوسطى.

وشارك في المؤتمر خبراء ومتخصصون في الزراعة من ألمانيا وجورجيا وكازاخستان وقرغيزستان وهولندا وإيطاليا وتركمانستان وطاجكستان وأوزبكستان وباكستان وسلوفينيا.

وتستمر فعاليات المؤتمر الدولي يومين.