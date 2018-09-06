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    الرئيس الأذربيجاني يزور نصب "صوت ضحايا كرواتيا ـ جدار الألم" في زغرب

    ٠٦.٠٩.٢٠١٨ [١٤:٣٣]

    زغرب، 6 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    زار رئيس جمهورية أذربيجان الهام علييف اليوم نصب "صوت ضحايا كرواتيا ـ جدار الألم" في زغرب.

    أفاد مراسل أذرتاج الخاص أن الرئيس الأذربيجاني وضع إكليلا من الزهور أمام النصب. تم إجلال ذكرى الشهداء الذين استشهدوا في سبيل استقلال كرواتيا.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الأذربيجاني يزور نصب "صوت ضحايا كرواتيا ـ جدار الألم" في زغرب
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