الرئيس الأذربيجاني يزور نصب "صوت ضحايا كرواتيا ـ جدار الألم" في زغرب

زغرب، 6 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

زار رئيس جمهورية أذربيجان الهام علييف اليوم نصب "صوت ضحايا كرواتيا ـ جدار الألم" في زغرب.

أفاد مراسل أذرتاج الخاص أن الرئيس الأذربيجاني وضع إكليلا من الزهور أمام النصب. تم إجلال ذكرى الشهداء الذين استشهدوا في سبيل استقلال كرواتيا.