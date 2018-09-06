توقيع وثائق بين أذربيجان وكرواتيا

زغرب، 6 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

عقب انتهاء اللقاء الموسع أجريت مراسم توقيع وثائق بحضور رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيسة جمهورية كرواتيا كوليندا جرابار كيتاروفيتش.

أفاد مراسل أذرتاج الخاص أن وزير الخارجية الأذربيجاني ألمار محمدياروف وزيرة الثقافة الكرواتية نينا أوبولجين كورزينك وقعا على "برنامج التعاون الثقافي في سنوات 2018 و2019 و2020 بين وزارة الثقافة الأذربيجانية ووزارة الثقافة الكرواتية".

وقع السفير الأذربيجاني لدى جمهورية كرواتيا فخر الدين قوربانوف ووزير الدولة لوزارة الزراعة الكرواتية ماريا فوجيكوفيج على "مذكرة تفاهم حول التعاون بين وزارة الزراعة الأذربيجانية ووزارة الزراعة الكرواتية".