أذربيجان توسع تطاق تصدير منتجاتها الى الصين

باكو، 6 سبتمبر (أذرتاج).

تم التوقيع على 14 اتفاقية إجماليا حول تصدير المنتجات الأذربيجانية الى الصين على هامش معرض "الصين –أوروآسيا" السادس.

أفادت أذرتاج ان يوسف عبداللايف القائم بأعمال رئيس صندوق ترويج التصدير والاستثمار في أذربيجان (أذبرومو) قال في مؤتمر صحفي عقده اليوم في موضوع توسيع العلاقات التجارية الاقتصادية الأذربيجانية الصينية ان 21 شركة من أذربيجان شاركت في المعرض الذي استمر من 29 أغسطس إلى 2 سبتمبر بمنتجاتها الغذائية من المشروبات المعدنية والنبيذ وغيرها من الكحوليات والبندق والفواكه المجففة.

على هامش المعرض أجريت مفاوضات حول توسيع نطاق تصدير المنتجات الأذربيجانية إلى الصين. تم التوصل إلى اتفاقات حول تصدير 4.5 طن من عصير الليمون وبيع أنواع مختلفة من عصائر الفواكه وتصدير 10 أطنان من زيت الزيتون، والتفاح المجفف من أذربيجان إلى الصين.

زارت البعثة التصديرية الأذربيجانية، وهي الرابعة من نوعها إلى الصين والـ16 من نوعها إلى البلدان الأجنبية عموما، إلى مدينة اورومتشي الصينية في فترة ما بين 29 أغسطس-3 سبتمبر.

يذكر أن 3 دور أذربيجانية للتجارة لترويج علامة "صنع في أذربيجان" في 3 بلدان بيلاروس ولاتفيا وأوكرانيا. وفتحت أذربيجان أول دار أذربيجاني للتجارة في بيلاروس عام 2017. تعرض في دور التجارة أنواع مختلفة من المنتجات الأذربيجانية. ومن المخطط افتتاح دور التجارة الأذربيجانية والنبيذ بولندا والصين وكازاخستان وروسيا، الى جانب دار التجارة الأذربيجانية في دولة الإمارات العربية المتحدة حتى نهاية العام الحالي.